В среду, 10 ноября канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Во время разговора они обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает пресс-служба Федерального правительства Германии.

"Разговор шел о текущей ситуации на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении.

В частности, Меркель обратилась к президенту РФ с просьбой повлиять на Минск, отметив, что действия белорусского режима являются абсолютно неприемлемыми.

"Канцлер подчеркнула, что использование мигрантов против Европейского Союза через Белорусский режим является бесчеловечным и абсолютно неприемлемым и обратилась к президенту России повлиять на Минск", - добавляют в сообщении.

Ранее Меркель сделала заявление об отношениях с Россией.