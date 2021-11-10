Меркель созвонилась с Путиным: о чем говорили политики [ Редактировать ]
В среду, 10 ноября канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Во время разговора они обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе.
Об этом сообщает пресс-служба Федерального правительства Германии.
"Разговор шел о текущей ситуации на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении.
В частности, Меркель обратилась к президенту РФ с просьбой повлиять на Минск, отметив, что действия белорусского режима являются абсолютно неприемлемыми.
"Канцлер подчеркнула, что использование мигрантов против Европейского Союза через Белорусский режим является бесчеловечным и абсолютно неприемлемым и обратилась к президенту России повлиять на Минск", - добавляют в сообщении.
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