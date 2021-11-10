Британский певец и композитор Элтон Джон впервые появился на публике с палочкой для ходьбы. Об этом сообщает Sky News.

74-летний музыкант появился с палочкой в Виндзорском замке, где наследник британского престола принц Чарльз вручил ему Орден кавалеров почета, отметив его вклад в музыку и борьбу с распространением СПИДа.

Орден кавалеров почета был учрежден в 1917 году королем Георгом V. Одновременно кавалерами ордена могут быть лишь 65 людей, его вручали Полу Маккартни, Джуди Денч, Дэвиду Аттенборо.

Опираться за трость Элтону Джону приходится после того, как он повредил бедро минувшим летом. Из-за травмы артист был вынужден отменить европейскую часть своего прощального тура.

Взамен музыкант пообе6щал отправиться в тур по США в следующем году.

Ранее "Подробности" писали о том, что песня Элтона Джона и Дуа Липы "Cold Heart" (Pnau Remix) впервые за 16 лет возглавила британский хит-парад.