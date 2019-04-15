Элтон Джон в инвалидной коляске шокировал поклонников [ Редактировать ]
72-летний артист рассказал о своем беспомощном состоянии в социальных сетях. Неприятной новостью артист поделился с поклонниками, опубликовав фото в коляске на своей странице в Instagram.
"Даже вывихнутая лодыжка не могла удержать меня от посещения одного из самых красивых музеев мира", - подписал снимок Элтон Джон.
Судя по записи, артист сейчас находится во Флоренции, где расположена знаменитая галерея Уффици. Здесь собрана богатая коллекция античных статуй, живописи эпохи Возрождения и украшений, изготовленных итальянскими мастерами.
Фанаты певца выразили беспокойство о здоровье знаменитости, а также пожелали ему скорейшего выздоровления.
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