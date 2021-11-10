Самое популярное растительное масло ускоряет рост метастазов при раке - Nature [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Пальмитиновая кислота, которая есть в пальмовом масле и в некоторых других растительных жирах, способствует росту метастазов при онкологии. К такому выводу пришли ученые из Института биомедицинских исследований в Барселоне, результаты исследования которых опубликованы в научном журнале Nature.
"Пока еще рано говорить о подборе диеты для больных с метастатическими формами рака. Тем не менее, результаты нашего исследования говорят, что если в еде у пациента нет или почти нет пальмитиновой кислоты, это может замедлить рост метастазов", - заявил один из авторов исследования, профессор Сальвадор Азнар-Бенита.
Ученые обнаружили, что скорость роста метастазов зависит не только от мутаций в "сбежавших" раковых клетках, но и от определенных типов жировых молекул в организме пациента. На такой вывод исследователей натолкнули эксперименты на мышах, в организм которых вводили культуры человеческих раковых клеток.
Исследователи разделили мышей на несколько групп, часть из которых они кормили нормальной пищей, а в диету других добавляли большое количество разных форм растительных жиров.
Из всех испытанных разновидностей на здоровье грызунов негативно повлияло лишь пальмовое масло. После него рост метастазов у мышей резко ускорился.
Изучив, как именно компоненты пальмового масла действовали на раковые клетки, биологи выяснили, что изменение агрессивности метастаз вызывали молекулы пальмитиновой кислоты. Это основной компонент пальмового масла, который есть и во многих других растительных жирах.
Как оказалось, пальмитиновая кислота меняет структуру белковой "обертки" ДНК раковых клеток. В результате активируются несколько сотен генов, связанных с распространением метастазов. Эти изменения сохранялись даже при многократном делении раковых клеток, благодаря чему метастазы быстро формировались даже в том случае, когда пальмитиновой кислоты в окружающей их среде не было.
Напомним, что в конце сентября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который предусматривает запрет использования пальмового масла в молочных продуктах, детском питании, а также кондитерских изделиях.
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