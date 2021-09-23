В Украине запретят использовать самый популярный компонент продуктов [ Редактировать ]
Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект, который касается запрета использования пальмового масла в молочных продуктах, детском питании, а также кондитерских изделиях. Решение приняли на пленарном заседании.
Таким образом, основным заданием законопроекта будет регуляция применения гидрогенизированного пальмового масла во время производства пищевых продуктов, а также установить четкие требования к маркировке продуктов для пищи, которые содержат данный вид масла.
Отмечается, что законопроект предлагает следующие изменения:
- Запретить использование пальмового масла в традиционных молочных продуктах;
- Запретить использование гидрогенизированного пальмового масла и других гидрогенизированных растительных жиров в детском питании;
- Запретить использование гидрогенизированного пальмового масла в пищевых продуктах (кондитерские изделия: шоколад, мороженое и т.д.);
- Ввести штрафные санкции за нарушения; ввести четкое и понятное маркировки пищевой продукции, содержащей пальмовое масло.
Читайте также, пальмовое масло получают из плодов масличной пальмы и используют для приготовления пищи во всем мире. Однако его производство может наносить ущерб экологии, и поэтому в западных странах стали появляться товары с пометкой "без пальмового масла".
Кроме того, медики говорят, что помимо внесения в обычный рацион продуктов, богатых антиоксидантами, некоторые стоит исключить, если у вас есть проблемы со спиной. Даже обычное растительное масло может вызвать боль.
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