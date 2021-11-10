А в Дніпрі - знекровлення! Там бракує донорської крові. Особливо страждають у гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні, де рятують онкохворих. Тож щодня медики стоять перед нелегким вибором - кому віддати залишок? Наскільки критична ситуація і як її виправити - запитувала Олена Мендалюк.

Олена з донькою вже другий тиждень у гематологічному відділенні Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. У дівчинки онкозахворювання. Після променевої терапії її стан погіршився - критично знизилися показники аналізу крові.

Олена Михайленко, мати хворої дитини:

Через день, нам переливают на протяжении 2 недель… где-то 300 грамм. Доза идет суточная для ребенка. Есть еще тромбоциты, которые, сегодня они 70, завтра 15, вчера у нас были 5. Если низкие тромбоциты, то это любая царапина - и можно кровь не остановить.

Тож Олена в паніці шукає донорів. І вона у відділенні не єдина, хто день у день сподівається знайти бодай одного охочого здати кров.

Олена Михайленко, мати хворої дитини:

Ищем по знакомым, друзья-друзей. Вообщем сарафонным радио всех просим. Обращаемся ко всем. Чтобы все, кто может, приезжали и сдавали кровь.

На все гематологічне відділення щодня потрібно зо два літри крові. Здавалося б, небагато, але дістати навіть це щодня стає дедалі складніше, каже лікар-онколог Яна Білицька.

Яна Білицька, лікарка-онколог онкогематологічного центру Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Я работаю уже около 15 лет и я не помню, чтобы мы вот так вот страдали и у меня был выбор - этому ребенку переливать или второму. Если мне надо было переливать, мы переливали и станция переливания мне всегда отвечала, сколько надо, столько и берите. То сейчас к сожалению, мы вынуждены делать выбор. Сложный выбор.

В обласному банку крові допомогають, чим можуть. Утім, кажуть, донорів останнім часом істотно поменшало. Відповідно, і запаси скоротилися на 30 відсотків.

Надія Грінько, завідувачка відділу організації трансфузіологічної допомоги Дніпропетровського обласного банку переливання крові:

На даний час у нас склалася несприятлива ситуація по запасу деяких компонентів крові. Це перша позитивна, друга позитивна, четверта позитивна і третя негативна, і четверта негативна групи крові.

Через епідемію Ковіду дефіцит донорської крові - нині по всій країні, кажуть волонтери.

Тетяна Канчура, координаторка проєкту "ДонорUA":

Потреба у донорській крові - це 33 донори на тисячу населення. По Україні це в середньому 11-14. Тобто у нас стабільно лише на третину забезпечені потреби у донорській крові.

Тож волонтери та медики просять людей не бути байдужими, прийти до центрів переливання крові й стати донорами. Лише одна донація здатна врятувати життя кількох дітей.