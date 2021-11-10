В среду, 10 ноября, Украина и США подписали Обновленную Хартию стратегического партнерства между странами. Об этом сообщает пресс-служба отечественного Министерства иностранных дел.

Под документом подписались руководители внешнеполитических ведомств обеих стран - Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен.

Агрессия России против Украины закончится тогда, когда место Украины как неотделимой части Запада будет институализировано и не будет подвергаться сомнению. Сегодня мы сделали важный шаг в этом направлении и подписали новую Хартию, которая позволит Украине и США еще эффективнее противостоять общим вызовам.

Как отметил министр, проведение Комиссии стратегического партнерства Украина и США открыло новую страницу отношений и стратегического партнерства.

ТОП-5 изменений в Хартии партнерства Украина-США

В МИД определили ТОП-5 новых положений документа, по сравнению с Хартией 2008 года.

Безопасность

США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым.

Сотрудничество

Хартия предусматривает расширение взаимодействия с США для укрепления обороноспособности Украины, усиления безопасности в Европе и Черноморском регионе. Также имеется в виду и укрепление энергетической безопасности.

Членство в ЕС и НАТО

США поддерживают Украину на пути к полноправному членству в ЕС и НАТО. И свое внешнеполитическое будущее Украина имеет право выбирать самостоятельно, без внешнего вмешательства.

Реформы

В документе также отмечаются и реформы в Украине. В частности: правосудие, создание антикоррупционных органов, земельная реформа, децентрализация, диджитализация и деолигархизация.

Экономика

Также США поддерживают план трансформации украинской экономики, нацеленного на реформирование и модернизацию ключевых секторов экономики и продвижение инвестиций.

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