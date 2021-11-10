В среду, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к народу. Особое внимание он уделил теме вакцинации.

По его словам, идея всеобщей вакцинации может объединить всех граждан Украины.

Что объединит завтра украинцев, которые хотят, чтобы эти 40 миллионов (население Украины – ред.) не превратились в 20? Все они будут вакцинированы!

По его словам, на сегодняшний день страна всем обеспечена для борьбы с пандемией.

Работает 536 заведений, есть 76 тысяч коек, из них 72 тысячи с кислородом. Медицинская система готова как никогда, но не следует проверять это на себе. Шуткам о том, какая мы сильная нация и что нам радиация – не нужно давать вторую жизнь. Надо всем беречь свое собственное.

Президент подчеркнул, что за два последних года в боях на Донбассе погибли 146 украинских военных, а за прошедшие двое суток от COVID-19 умерло более полутора тысяч украинцев. Таким образом, за двое суток из-за коронавируса Украина потеряла в десять раз больше, чем за два года на войне.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.

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