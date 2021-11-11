В Киеве посреди улицы нашли крокодила (фото) [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Жители Киева заметили на одной из улиц крокодила. Как пишут очевидцы, он был небольшого размера и лежал в опавших листьях.
Животное не двигалось. Возможно, он не мертв, так как при необходимости крокодилы впадают в подобие анабиоза.
Это происходит когда нет воды или еды. Однако обычно крокодилы закапывают себя в землю во время "спячки".
Ранее также рассказывали, что сотрудники Чернобыльского заповедника натолкнулись на остатки обеда бурого медведя. На этот раз найти остатки еды зверя помогли крики воронов, которые доклевывали оленя.
Судя по тому, что у оленя переломлен хребет, медведь был большого размера и довольно сильным. Ширина его следа - 16 см.
Как ранее сообщали, принц Лихтенштейна убил на охоте самого крупного медведя, водившегося на территории Евросоюза. Аристократ получил от румынских властей разрешение на отстрел медведицы, нападавшей на фермерские хозяйства в рансильвании на северо-западе Румынии.
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