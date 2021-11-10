В среду, 10 ноября, в Киеве временно ограничена работа Центрального, Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов. Об этом свидетельствует сообщение "Укрзализницы".

Так, поступило сообщение о минировании одного из них.

Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о якобы его минировании.

В "Укрзализнице" отметили, что все работники и пассажиры Дарницкого вокзала эвакуированы. Здание проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы.

Ранее сообщалось, что в Японии остановили метро и транспорт.

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