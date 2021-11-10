В Киеве эвакуировали три вокзала: что произошло [ Редактировать ]
В среду, 10 ноября, в Киеве временно ограничена работа Центрального, Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов. Об этом свидетельствует сообщение "Укрзализницы".
Так, поступило сообщение о минировании одного из них.
Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о якобы его минировании.
В "Укрзализнице" отметили, что все работники и пассажиры Дарницкого вокзала эвакуированы. Здание проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы.
Ранее сообщалось, что в Японии остановили метро и транспорт.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 9 ноября, в столичной патрульно полиции сообщили о том, что в Киеве при оформлении ДТП в автомобили на полном ходу въехало еще одно авто
Во вторник утром, 9 ноября, в Киеве, на проспекте Науки, возле дома №33 произошло ДТП
В пятницу, 5 ноября, центре Киева, на Европейской площади, полуголые парни запустили фейерверки на проезжей части перед гостиницей "Днепр"
В четверг, 4 ноября, в Киево-Печерская Лавре возник пожар
В Запорожской области, в городе Мелитополь, в маршрутке №11 водителю стало плохо во время работы