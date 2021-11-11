На 81 году жизни скончалась известная российская актриса театра и кино Валентина Малявина. Об этом сообщил ее первый муж, актер Александр Збруев.

По его словам, последние годы Малявина полностью ослепла и жила в пансионате для престарелых в Подмосковье.

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.

Валентина Малявина прославилась ролями в фильмах "Иваново детство", "Король-олень", "Когда рядом мужчина" и др.

В 1983 году ее признали виновной в умышленном убийстве гражданского мужа Станислава Жданько. На свободу Малявина вышла в 1988 году по амнистии. После освобождения она снялась в нескольких фильмах, а в 1993 году получила звание заслуженной артистки России.

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