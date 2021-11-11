На Прикарпатті масово пересихають криниці. Люди ходять по воду за декілька кілометрів або ж купують її в магазині. Чому прикарпатці потерпають від нестачі питної води? - з'ясовувала Жанна Дутчак.

Води нема. Бачите?

Зачерпнути відром води пан Петро вже давно не може. Криниця майже пересохла. Що тільки не робив - і поглиблював, і прочищав - та води більше не стало.

Петро Вернигора, житель села Старий Лисець:

Стає на те, щоб посуду помити, стає, щоб їсти наготовити, о тако. Це є проблема, але то не тільки в мене, одна друга третя крайні хати начебто там і потічок, а води немає.

А для пиття - воду родина вже давно возить із сусіднього села... За чотири кілометри.

Петро Вернигора, житель села Старий Лисець:

Це проста вода, яку ми привозимо із Підлісся, гарне джерело. Тому ми їздимо і беремо, аби пити.

Пані Галина так далеко ходити - не може. З чоловіком мають інвалідність. Тож воду - купують у магазині.

О це така у нас криниця. Ситуація така, як і у сусідів, також критична. Можна відром зачерпнути, ну дуже вода грязна, з намулом, з піском.

Пересихати криниці в Старому Лисці почали близько шести років тому. І це при тому, що через село протікає річка.

Стоїть от відро, стікає вода дощова, ми економимо для таких технічних - полити вазони, помити взуття, економимо навіть цю воду. Жодна капля не пропадає.

Але це проблеми не вирішує, нарікають селяни. Кажуть, вихід - централізоване водопостачання.

У селищній раді кажуть: дефіцит води у громаді справді є, але ситуація поки що не критична. І сподіваються на дощі. А от щодо водогону, то його планували зробити ще одинадцять років тому, каже голова ОТГ. Сільська рада тоді навіть виграла міжнародний гранд.

Анатолій Лущак, селищний голова Лисецької ОТГ:

Люди в більшості відмовились від проєкту Деспро, де швейцарський проєкт мав нам допомогти по будівництву. Але на той момент не було такої проблеми.

Експерти ж кажуть - нестача води не лише у Старому Лисці, а й по всьому Прикарпатті. Бо різко впав рівень ґрунтових вод. Причин тому багато. Серед головних - нерівномірність та недостатня кількість опадів. У деяких районах дощів не було з липня.

Володимир Фригович, начальник Івано-франківського обласного центру з гідрометеорології:

Якщо у нас випадають опади, то вони випадають локально. А не так, як ми привикли, що вони би мало накрити територію області. Вони різко впали, і різко випарувалися. І різко зійшли.

Тож висихають не лише криниці, а й річки. У центрі гідрометеорології фіксують критично низький рівень води практично на всіх річках Прикарпаття. А синоптики кажуть - дощів і далі не варто очікувати - принаймні на найближчий тиждень їх не прогнозують.