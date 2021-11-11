Жуткое ДТП произошло в Харькове. Днем 11 ноября на пересении проспекта Науки и улицы Тобольской джип Toyota Land Cruiser сбил прямо на пешеходном переходе двух детей в возрасте 13 лет.

Момент аварии зафиксировал видеорегистратор одной из машин, стоявших на светофоре. На кадрах четко видно, что японский внедорожник двигался на красный сигнал светофора.

Девочку водитель вроде как переехал, а парня протащил до следующей зебры. Пострадавшим оказали доврачебную помощь прохожие. Позже из госпитализировала скорая помощь. Очевидцы сообщают, что у парня изо рта текла кровь.

В полиции сообщили, что выясняют обстоятельства ДТП, в ходе которого пострадали дети. Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений.

Местные Telegram-каналы пишут, что водителя, который сбил школьников, зовут Дима. Якобы он злоупотребляет наркотическими вещества. Машина оформлена на сына местного депутата, владельца агрофирмы.

На ДТП отреагировал в Facebook глава МВД Денис Монастырский:

Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса - незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда.

Напомним, что в конце октября в Харькове произошло резонансное ДТП с 16-летним сыном местного бизнесмена. За рулем подаренной папой Infiniti мажор без прав на огромной скорости протаранил Chevrolet, водитель которого погиб.