Він - на всій швидкості в'їхав у список мажорів, які зганьбили своє ім'я аваріями. ДТП, яка сталася у вівторок пізно ввечері у Харкові - без перебільшення шокувала всю країну. Вразила і безглузда зухвалість водія, і його вкрай цинічна поведінка потому.

16-річний Микола Харківський на дорогій автівці - на шаленій швидкості врізався в "Шевроле". Сам він - відбувся легкими подряпинами, а от водій "Шевроле" - загинув на місці. А зараз адвокати підозрюваного намагаються розвивати версію, що Харківський - начебто через травму голови - не пам'ятає, чи був за кермом. Докладніше - дивіться далі.

Це відео харківської аварії одразу стало вірусним. Кадри вражають. "Інфініті" на шаленій швидкості (а пізніше встановлять: вона була 180 кілометрів на годину) - вилітає на перехрестя. Дивом не збиває перехожих і врізається в "Шевроле". Сила удару була такою, що авто ще летить кілька десятків метрів - і буквально розлітається. Його водій - гине на місці. А з "Інфініті" викинуло трьох пасажирів та водія. Ось він - із подряпиною на голові. Кермувальник не дивиться, що з його друзями, він - шукає свій мобільний.

- Шо ты ищешь там, скажи мне! - Телефон свой! Можешь набрать? - Та я не знаю номера. Ты нормально себя чувствуешь? У тебя что с головой?

Пізніше встановлять: водію лише 16 років. Його звати Микола Харківський. Якщо хлопець відбувся фактично переляком. То його пасажирів - дівчину і двох хлопців, у тяжкому стані, забрає "швидка". А Харківський будь-що намагається Не потрапити до поліції.

Дмитро Чубенко, речник прокурора:

Заявляв про те, що начебто автівка була викрадена. Він переховувався в туалеті. Він під час затримання працівниками поліції називав чуже прізвище.

У Миколи Харківського - умовний термін покарання. Два роки тому він з пневматичної зброї розстріляв двох людей. Матері дівчинки, яка заступилася за доньку після образ, тоді ще 14-річний Микола вистрелив прямо в обличчя.

Олександр Умніков, начальник відділу слідчого управління ГУ Нацполіції:

Є вирок суду Червонозаводського району міста Харкова. Він засуджений до двох років позбавлення волі з умовним відбуванням покарання на один рік.

Увечері Миколу беруть під варту. А в інтернеті з'являється все нова й нова інформація про мажора. Ось так улітку він поспілкувався із поліцейськими, які зупинили його за перевищення швидкості.

Вы захотите, можете развернуться и пойти отсюда, инспектор! Я вам еще раз говорю - Вы захотите, можете развернуться и пойти отсюда!

Сегодня у тебя появится такой друг, понимаешь, Валера!

Хизується своєю зухвалістю, судимістю й грішми. За них, - каже, - можна купити все.

Анна Крівуц, знайома Миколи Харківського:

Я говорю, чего это ты выделываешься? Могу себе позволить. Любой вопрос, у нас можно решить за 100-200 долларов. У меня родители, нормальные машины есть. Ты ездишь на автовазе, ты не можешь себе это позволить. А так как я езжу на дорогой машине, все у нас можно купить.

У компанії однолітків Микола намагався показати себе крутим хлопцем. Сів за кермо - наприкінці літа. Хоча прав не мав.

Єгор Шевяков, знайомий Миколи Харківського:

Мы с друзьями уже чуть ли не ставки готовились ставить, когда он разобьется. На третий день он вмазался в Мерседес на парковке. А через время он сел на "Инфинити" и сходу. Все. Единственный человек, который больше всего выпендривается, который всегда считал, что вот я самый-самый.

Того вечора - посадив у салон автівки двох хлопців, і дівчину, яка йому подобалася. З ними мали сісти ще двоє - та вже перед виїздом, знаючи, як ганяє Микола, - одна з дівчат відмовила свого хлопця їхати. Мчали наповну - широким проспектом Гагаріна.

Щас я скажу, когда 200 будет. 180! Светофор!

І що обурює найбільше: відсутність розкаяння. Після того, як сховатися в лікарняному туалеті від поліції не вдалося, Микола - знайшов новий спосіб викрутитися:

Єгор Шевяков, знайомий Миколи Харківського:

Он с ходу начал говорить - все, меня сейчас вытянут, у меня мама прокурор в Австралии. Он просто пытается сейчас все скинуть на левого заднего пассажира, на Мишу, у которого как раз сломан череп и это максимально, конечно, мерзко. Он говорит, что за рулем был не я. За рулем был Миша, я ничего не знаю.

І схоже - це стало лінією захисту. Цю саму версію - розвиває й адвокатка Харківського. Мовляв, Коля вдарився головою, мало що пам'ятає і за кермом взагалі міг бути не він. Машина ж бо - мамина.

Інна Данилова, адвокат підозрюваного:

Мама давала указание забрать автомобиль одному человеку, который почему-то по материалам уголовного производства не проходит. Он совершеннолетний, и у него были права и ключи. И он действительно приехал с Николаем и у работника СТО забрали этот автомобиль, и за руль на тот момент садился вот именно тот друг.

Та в суді Микола фактично сам в усьому зізнався.

Миколо, вам є, що сказати рідним загиблого чоловіка і постраждалим? -Прошу прощения, и то, что говорят, машина полностью исправна была - нет, там были плохие тормоза, и это знали на сервисе. - А яка швидкість була? - Не помню, ну на видео видно даже по камерам, что я торможу, оно не тормозит. - За скільки ви почали гальмувати? - Как раз на видео начал тормозить. Сразу же.

Наступні два місяці - Микола пробуде у СІЗО. За статтею, яку інкримінують ув'язненому, йому світить до восьми років заґратування. Навіть не зважаючи на неповноліття. Покарати можуть і Миколиних батьків. Ось - старший Харківський на засіданні суду. Він - бізнесмен, хоча й прибідняється.

Мы никакие не богатые люди, у меня нет работы вообще.

Та "Інфініті" - занадто дорога іграшка для 16-річного підлітка з сім'ї безробітного.

Михайло Харківський, батько підозрюваного:

Конечно, я был шокирован. Просто я сейчас два дня нахожусь в шоковом состоянии и реально у меня просто нет сил все это решать. Потому что я езжу из одного заведения в другое заведение, у меня просто нет физически времени все это сделать.

А це Анастасія - донька загиблого чоловіка з "Шевроле" - Ігоря Носова. Йому було 58 років.

Анастасія Носова, донька загиблого:

Он был мудрым, умным, сильным, талантливым. Многогранным… Я никого не знаю, кто бы любил так жизнь, кто бы держался так за молодость. Т.е. папа в 58, это душа в 35. Папа не планировал останавливаться.

Діти загиблого Ігоря Носова - хочуть лише одного: справедливості.

Анастасія Носова, донька загиблого:

Когда человек нажимает, да, дает скорости, когда это… Ну я понимаю, что такое молодая кровь, я понимаю, когда ты чувствуешь, что ты с какими-то там возможностями. Я это все понимаю. Но время и место, просто это ж район, его знают все. Как там возможно гнать? Как? Т.е. был бы это не мой папа, это был бы кто-то другой. Это была бы мама с коляской. Это была бы семья, это было бы семь человек. Мой папа остановил. Мой папа взял удар на себя. Человек должен нести ответственность. Это да. И на этом точка.

Ця аварія і поведінка зухвалого мажора стала останньою краплею - межі терпіння харків'ян. Завирувала стихійна хвиля гніву. Батькові Миколи та його адвокатці - невідомі надсилають погрози на телефон. Залишають свої послання біля під'їзду будинку. А десятеро впливових українських бізнесменів об'єдналися, щоб надати правову допомогу потерпілим, захистити свідків і не дати зам'яти справу. Свою підтримку пропонують юристи, детективи, судові експерти, психологи.

Юрій Сапронов, бізнесмен:

Зло должно быть, однозначно, должно быть наказано. Я хочу попробовать показать, что общество умеет объединяться, и украинское "моя хата с краю"- нет. Нельзя. И получится тогда, когда мы вместе. Не важно, какая проблема. Мы не терпилы. Мы выходим, мы говорим когда задолбало. А сейчас задолбало. На дорогах точно.

А ситуація на дорогах - це справжня війна. Щороку в аваріях гине близько п'яти тисяч людей. І посилення покарань не працюють, доки немає відчуття невідворотності розплати. І коли гроші - беруть гору над справедливістю і законом.

Для харків'ян ця історія з Миколою Харківським - немов дежавю. Чотири роки тому, також у жовтні, харків'яни пережили схоже.

Світлана Шекера, кореспондентка:

18 жовтня 2017 20-річна Олена Зайцева за кермом "Лексуса" на швидкості більше ста км/год на червоне світло - виїхала ось на це перехрестя. Зіштовхнулася із "Фольксвагеном", що виїхав на жовте світло знизу. Удар - і "Лексус" полетів на людей на тротуарі.

Тоді загинуло - шестеро. Зайцева за кермом - також була без прав. У крові студентки знайшли опіати. Суд тривав понад рік. І лише завдяки резонансу, дівчина отримала реальний вирок - 10 років в'язниці й зобов'язання виплатити де'ять мільйонів гривень компенсації потерпілим. І Зайцева виплачує. По 30-40 гривень раз на кілька місяців.