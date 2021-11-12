Від злив потерпають Індія та Шри-Ланка [ Редактировать ]
Від злив потерпають Індія та Шри-Ланка. Негода забрала життя понад 40 людей. В Індії найбільше постраждало місто Ченнай - важливий центр автомобільної промисловості. Тисячі жителів довелося евакуювати. У регіоні зачинили навчальні заклади, а також призупинили залізничне сполучення. Жовтень і листопад - сезон мусонів для Південної Азії. Однак цього року випало більше опадів, ніж зазвичай. Учені переконані, непередбачувана й екстремальна погода - це наслідок зміни клімату.
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