Від злив потерпають Індія та Шри-Ланка. Негода забрала життя понад 40 людей. В Індії найбільше постраждало місто Ченнай - важливий центр автомобільної промисловості. Тисячі жителів довелося евакуювати. У регіоні зачинили навчальні заклади, а також призупинили залізничне сполучення. Жовтень і листопад - сезон мусонів для Південної Азії. Однак цього року випало більше опадів, ніж зазвичай. Учені переконані, непередбачувана й екстремальна погода - це наслідок зміни клімату.