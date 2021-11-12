Загалом по області працює більш як сто центрів вакцинації

Відсьогодні Черкащина - в "червоній" зоні карантину. Напередодні в центрах вакцинації були чималі черги. Як обласний центр готується до посилених обмежень - бачив Станіслав Кухарчук.

Ось так зі скандалами та в кількагодинних чергах черкасці проводять останній день перед "локдауном". Влад прийшов зробити другу ін'єкцію і чергою був приголомшений.

Вадим, житель Черкас:

Черги ? Ну, як бачите! Це велика черга, минулий раз я вакцинувався без черги.

До таких дій людей здебільшого підштовхнули майбутні обмеження, каже пані Людмила. Щеплення б не робила, але на роботі змусили. До центру імунізації жінка прийшла навіть без маски.

Людмила Мовчанюк, жителька Черкас:

Тобто, ви не вірите, що коронавірус існує ? - Ну не в такой мере, как его роздули. Это, как обычный штамм гриппа.

Щоб зробити щеплення, люди готові чекати годинами. Та багатьох цікавить не так сама вакцина, як - папірець.

А мені дадуть оце, що я зробила це? - Поки що ні! - А коли? - Днів п'ять.

Пані Алла реєструє охочих імунізуватися "Пфайзером", медсестра поруч – "КоронаВаком". Якщо перед вихідними медики могли хоч трохи перепочити, то тепер їм і голови ніколи підвести - тут справжній конвеєр.

Алла Пастушенко, медична сестра центру вакцинації:

Вчора - 516 ! - А сьогодні ще більше? - Ну зараз побачимо, це ж тільки день почався… - Скажіть будь-ласка , яка у вас вакцина?

Загалом по області працює більш як сто центрів вакцинації, і майже всюди - черги, констатують в обласній адміністрації. Та до різкого напливу пацієнтів тут були готові.

Лариса Кошова, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації:

В разі, якщо буде ще збільшуватись, ми будемо додавати додаткові бригади у центри вакцинації у ці дні, якщо будуть великі черги. Щоб зменшити черги, ми залучаємо волонтерів у центри вакцинації - це студенти.

На сьогодні дві дози вакцини на Черкащині отримали майже сорок відсотків дорослого населення, першу ж - лише 28 відсотків. Та найбільший ажіотаж у центрах очікують у вихідні.