COVID-19 в Україні: понад 24 тисячі випадків зафіксували минулої доби [ Редактировать ]
Понад 24 тисячі випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 750 пацієнтів померло. Майже 22 тисячі одужало. Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині, Одещині та у Києві - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
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