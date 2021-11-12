По всем выявленным фактам злоумышленникам объявили о подозрении/ фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили крупные схемы подделки и продажи ковид-сертификатов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, в столице сотрудники СБУ масштабную схему по подделке сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестирования. Согласно данным следствия, изготовление подделок организовали три жителя Киевской области. Они сделали "типографию" ежедневно изготавливала до 20 подделок.

Отмечается, что в городе Харьков сотрудники спецслужбы "накрыли" турагентство, которое выдавало фальшивые ПЦР-тесты, как дополнительный "бонус" к путевке. Известно, что по всем выявленным фактам злоумышленникам объявили о подозрении.

Читайте также, в Украине уже уволили трех врачей, который подделывали сертификаты о вакцинации. Еще трем врачам объявлен выговор, в социальных сетях и публичном пространстве выявлено около 210 тысяч сообщений о продаже и купле COVID-сертификатов, информация о которых направлена ​​в правоохранительные органы.

Кроме того, украинское правительство решило ужесточить наказание за подделку COVID-сертификата. Подобные преступления будут уголовными, наказание предусмотрено как для тех, кто подделывает такие документы, так и для тех, кто их покупает.

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