В Украине уволили трех врачей за подделку COVID-сертификатов [ Редактировать ]
В Украине уже уволили трех врачей, который подделывали сертификаты о вакцинации. Еще трем врачам объявлен выговор.
Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич.
"Минздрав обратился к местным властям относительно отстранения руководителей учреждений здравоохранения, по тем учреждениям, где ведут уголовные производства (в связи с подделкой документов по вакцинации - ред.). В настоящее время имеем обратную связь и следующую статистику: были уволены три врача, объявлен выговор еще трем врачам, и ведется служебное расследование в шести регионах", - заявила замглавы Минздрава.
По ее словам, в социальных сетях и публичном пространстве выявлено около 210 тысяч сообщений о продаже и купле COVID-сертификатов, информация о которых направлена в правоохранительные органы.
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