Украинское правительство решило жестко ужесточить наказание за подделку COVID-сертификата. Подобные преступления будут уголовными. Наказание предусмотрено как для тех, кто подделывает такие документы, так и для тех, кто их покупает.

2 ноября парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал соответствующий законопроект № 6084.

При этом Верховная Рада Украины должна будет рассмотреть этот документ в первом чтении в ходе внеочередного заседания.



Документ инициировало правительство Украины.

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"Необходимость установления уголовной ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок, вызвана, прежде всего, необходимостью обеспечения эпидемической безопасности как составной части национальной безопасности Украины в условиях противодействия пандемии Covid-19", – сказано в пояснительной записке.

Законопроектом предусмотрены следующие наказания:

штраф размером от 17 до 34 тысяч гривен за использование подобной поддельной документации;

штраф размером от 34 до 68 тысяч гривен за внесение медработниками ложных сведений в соответствующую документацию;

штраф размером от 85 до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок до трех лет за изготовление и сбыт поддельных COVID-сертификатов.

Читайте также, отныне, дети от 12 лет, которые получили по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Чтобы получить документ одному из родителей нужно добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка.

Кроме того, в Киеве заработали первые пункты команды поддержки "Дии". Они открылись в трех пунктах вакцинации, это место, где жителям страны будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.

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