В Украине ужесточат наказание за подделку COVID-сертификатов [ Редактировать ]
Украинское правительство решило жестко ужесточить наказание за подделку COVID-сертификата. Подобные преступления будут уголовными. Наказание предусмотрено как для тех, кто подделывает такие документы, так и для тех, кто их покупает.
2 ноября парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал соответствующий законопроект № 6084.
При этом Верховная Рада Украины должна будет рассмотреть этот документ в первом чтении в ходе внеочередного заседания.
Документ инициировало правительство Украины.
"Необходимость установления уголовной ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок, вызвана, прежде всего, необходимостью обеспечения эпидемической безопасности как составной части национальной безопасности Украины в условиях противодействия пандемии Covid-19", – сказано в пояснительной записке.
Законопроектом предусмотрены следующие наказания:
- штраф размером от 17 до 34 тысяч гривен за использование подобной поддельной документации;
- штраф размером от 34 до 68 тысяч гривен за внесение медработниками ложных сведений в соответствующую документацию;
- штраф размером от 85 до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок до трех лет за изготовление и сбыт поддельных COVID-сертификатов.
Читайте также, отныне, дети от 12 лет, которые получили по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Чтобы получить документ одному из родителей нужно добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка.
Кроме того, в Киеве заработали первые пункты команды поддержки "Дии". Они открылись в трех пунктах вакцинации, это место, где жителям страны будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.
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