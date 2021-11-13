У Львові відкрили пункт вакцинації для вагітних [ Редактировать ]
А у Львові вирішили - вагітним не місце в загальних чергах. І створили для жінок при надії окремий пункт вакцинації. І такий в Україні поки що перший і один.
А від понеділка львівські школярі повертаються за парти. Щоправда, не всі, а лише молодші класи. Чому в області вирішили пом'якшити карантин? Про все розкажуть наші кореспонденти.
Такого центру нема ніде в Україні. Тут вакцинують лише вагітних.
Людмила Шекета, головний лікар пологового клінічного будинку №1 у Львові:
Ми хочемо забрати жінок з тих черг, які є на вакцинацію, щоб вони не стояли в тих чергах і не інфікувалися там.
Черг немає. Роблять щеплення лише за попереднім записом. Вагітним до чи після ін'єкції пропонують безкоштовне обстеження. А ще окрему палату, щоб відпочити після уколу.
Ірина Кухвєвич-Бульбук, лікар акушер-гінеколог пологового клінічного будинку №1 у Львові:
Палата денного стаціонару, тобто тут хто хоче може присісти, є необхідність - жінка собі може прилягти, певний час собі відпочити.
Марія - на 9 місяці вагітності. Після довгих роздумів і консультацій лікарів усе ж вирішила імунізуватися.
Марія, жителька Львова:
Не було часу і бажання, трошки сумнівалася. Дуже багато "за" і "проти" , багато думок різних. Тепер переконалася , що краще вакцинуватись, чим потім перенести важче хворобу.
Загалом в області щодня щеплюється понад 18 тисяч людей. Утім цього не достатньо. Бо, за планом МОЗу, щеплень треба на 5 тисяч більше. Нині на Львівщині повністю вакцинованих - лише чверть населення. А для колективного імунітету слід втричі підвищити показники.
Олег Когут, координатор з вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області:
Чомусь таки є недовіра до потреби вакцинації, я не говорю, що необхідність, а саме потреба у вакцинації. Тому, що вже доведено, статистично навіть доведено, що вакцинація - єдиний засіб, як не захворіти, то в покрайній мірі, перенести захворювання в досить легкій формі.
І за доказами не треба ходити далеко. Це 8-ма міська клінічна лікарня Львова. І 90 % хворих тут - щеплень не мають. Зі 212 пацієнтів - 11 в реанімації.
Сьогодні біля стін лікарні черг швидких із хворими немає. І вже кілька днів поспіль додому виписують більше пацієнтів, аніж ушпиталюють.
Максим Павлов, медичний директор міської клінічної лікарні №8 у Львові:
Ми не можемо зараз безпосередньо в дану хвилину сказати, що пік пішов на спад. Проте є динаміка стабільності, це вже важливо , немає прогресування.
Тож істотного зменшення кількості хворих на Львівщині, за прогнозами медиків, варто очікувати вже наприкінці цього місяця.
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