В Австрии приняли беспрецедентное решение для невакцинированных от коронавируса [ Редактировать ]
Канцлер Австрии Александр Шалленберг объявил о введении локдауна в стране для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает новостное агентство Deutsche Welle.
В настоящее время на территории Австрии уровень иммунизации населения достиг 65% среди взрослых. При этом в Западной Европе такой показатель является достаточно низким.
Отмечается, что невакцинированные теперь смогут покидать свои дома только для определенных целей, таких как посещение врача или покупка продуктов, лекарств и поход на работу. Кроме того, им запрещен вход в рестораны, отели и на мероприятия с участием более 25 человек.
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Кроме того, правительство Австрии приняло решение ужесточить карантин для невакцинированных. Решение было принято на фоне увеличения числа инфекций и госпитализаций, в том числе в отделениях интенсивной терапии, тем, кто вакцинирован, не нужно будет носить маски в этих местах, хотя маски по-прежнему рекомендуются.
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