В Украине за минувшие сутки сделали более 97 тысяч прививок против коронавируса. Что почти на 50 тысяч меньше, чем днем ранее.

За минувшие сутки, 14 ноября в Украине было вакцинировано против COVID 97 373 человека.

В частности, одну дозу вакцины получили 41 083 человека, полностью иммунизированны - 56 290 человек.

С начала вакцинальной кампании в стране было привито 12 228 644 человека. Из которых получили одну дозу - 12 228 642, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 722 235 человек. В общем количестве в стране уже проведено 20 950 877 прививок.

В Минздраве добавляют, что 91,1 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы против коронавируса.

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