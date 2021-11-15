В Украине резко упало число зараженных COVID-19: статистика за сутки [ Редактировать ]
Минздрав сообщил о 10 802 новых случая коронавируса и 442 смерти за сутки. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.
За сутки госпитализировали 2798 человек; летальных исходов - 442; выздоровели - 11 219 человек.
Протестировали методом ПЦР - 21 443 человека, методом ИФА - 4821, экспресс-тестами - 24 327.
Больше всего новых случаев за сутки в Днепропетровской области (+987), Одесской области (+901), Николаевской области (+844), Харьковской области (+829).
За все время пандемии в Украине заболели - 3 228 441 человек; выздоровели - 2 642 459 человек; летальных случаев - 77 147.
Читайте также, главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин заявил, что иммунитет от COVID-19 после вакцинации постепенно угасает, но его уровень остается достаточным для защиты. В Украине сейчас достаточно вакцин, которых точно хватит до конца текущего года.
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