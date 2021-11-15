Минздрав сообщил о 10 802 новых случая коронавируса и 442 смерти за сутки. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

За сутки госпитализировали 2798 человек; летальных исходов - 442; выздоровели - 11 219 человек.

Протестировали методом ПЦР - 21 443 человека, методом ИФА - 4821, экспресс-тестами - 24 327.

Больше всего новых случаев за сутки в Днепропетровской области (+987), Одесской области (+901), Николаевской области (+844), Харьковской области (+829).

За все время пандемии в Украине заболели - 3 228 441 человек; выздоровели - 2 642 459 человек; летальных случаев - 77 147.

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