Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. Туман накроет украинские области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации Укргидрометцентра, утром 15 ноября будет туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности - желтый).

Погода в регионах на 15 ноября

На западе Украины осадков не ожидается, что днем от +5 до +10, теплее всего в Закарпатской области, ночью от -2 до +3. На севере днем от +2 до +6, ночью от -1 до +3.

В центральной части сегодня днем от +3 до +6, ночью от 0 до +2. На востоке днем от +3 до +6, ночью от -1 до -5.

На юге переменная облачность, без осадков, днем от +7 до +10, ночью от -1 до +4. В Крыму днем ожидается до +11.

В Киеве 15 ноября днем от +4 до +6, ночью от +1 до +3. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, осадков не ожидается.

Напомним, ранее синоптики рассказали, придут ли в Украину морозы.

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