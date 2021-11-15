В понедельник, 15 ноября, на съезде политической партии "Слуга народа" избрали новую главу партии. Об этом сообщается в Telegram спикера партии Юлии Палийчук.

Ею стала заместитель главы фракции в Верховной Раде Елена Шуляк.

Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа". Такое решение принял партийный съезд 15 ноября. Кандидатура Елены Шуляк была единственной на эту должность.

Александр Корниенко сложил полномочия главы партии "Слуга Народа", чтобы сосредоточиться на работе в качестве первого заместителя спикера Верховной Рады Украины.

Напомним, Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.

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