Под Ривне подожгли автомобиль депутата из "Слуги народа" (фото) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В ночь на четверг, 11 ноября в Дубно Ривненской области неизвестный попытался поджечь автомобиль, которым пользуется 46-летний местный житель - помощник народного депутата из фракции "Слуги народа".
Как сообщили в ГУНП в Ривненской области, в полицию о поджоге сообщили около двух часов ночи. "Skoda Karoq", принадлежащая 40-летнему жителю областного центра, была припаркована на территории частного домовладения.
Неизвестный залез во двор и бросил под иномарку бутылку с зажигательной смесью. Хозяину дома удалось собственными силами потушить огонь. В результате возгорания автомобиль получил незначительные повреждения.
Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УКУ (преднамеренное повреждение имущества путем поджога).
В полиции традиционно не называют имена потерпевших, однако о поджоге своего авто сообщил в Facebook народный депутат из парламентской фракции "Слуга народа" Александр Аликсийчук.
Сегодня ночью во дворе моего помощника Артура Быца, депутата Дубенского городского совета и председателя фракции "Слуга Народа" в городском совете, неизвестные подожгли автомобиль Skoda Karoq, владельцем которого являюсь я, и которым время от времени пользуется мой помощник Артур Быц во время исполнение своих обязанностей.
Политик заявил, что поджог автомобиля связан "исключительно с политической деятельностью Артура Викторовича".
Ведь он остро поднимает проблемные вопросы, которые есть в Дубенском районе. Это и проблемы в лесной отрасли, и незаконный захват земель, и незаконная обработка земель и другие.
Напомним, что в начале августа в Ривне сожгли Audi Q5, на котором ездит депутат облсовета от "Слуги народа" Руслан Потапчук.
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