Великобританія схвалила бустерне щеплення для людей, старших за 40 років [ Редактировать ]
Понад 425 тисяч нових заражень Ковідом у світі за останню добу. Найбільше - у США, Великій Британії та Росії. Майже 5 тисяч інфікованих померли.
У столиці Австрії почали робити COVID-щеплення дітям від п'яти років. Маленьким пацієнтам вводитимуть меншу, ніж дорослим, дозу вакцини "Пфайзер".
Її розмір визначає на місці педіатр, зважаючи на фізичний стан та вагу дитини. Водночас у Великій Британії додаткове, третє щеплення зможуть отримати люди, старші за 40 років.
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Далі - Велика Британія, Німеччина та США. Україна у цьому переліку шоста.
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Мета - перевірити готовність державних відомств до спалаху нового смертельного штаму Ковіду "Омега".