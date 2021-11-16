Майже 5 тисяч інфікованих померли.

Понад 425 тисяч нових заражень Ковідом у світі за останню добу. Найбільше - у США, Великій Британії та Росії. Майже 5 тисяч інфікованих померли.

У столиці Австрії почали робити COVID-щеплення дітям від п'яти років. Маленьким пацієнтам вводитимуть меншу, ніж дорослим, дозу вакцини "Пфайзер".

Її розмір визначає на місці педіатр, зважаючи на фізичний стан та вагу дитини. Водночас у Великій Британії додаткове, третє щеплення зможуть отримати люди, старші за 40 років.