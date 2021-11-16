В Бердянске Запорожской области о намерении уйти с занимаемой должности заявил городской голова Валерий Баранов.

В своем заявлении Валерий Баранов отметил, что принял такое решение из-за невозможности найти понимание с депутатским корпусом, хотя конкретные факты и примеры не привел.

Заявлению Баранова предшествовали сообщения о коррупционных скандалах в сфере закупок за средства городского бюджета. Накануне, после сообщений о фактах нарушений в тендерных закупках, уволилась профильный заместитель городского головы Виктория Васильчишина.

Во время последних визитов в Бердянск глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух критиковал руководство этого города за низкие темпы выполнения программы президента "Большое строительство" и срыв организации вакцинации от Covid-19.

Также Бердянск не смог разработать проект кислородной станции для местного ковидного госпиталя и получить государственную субвенцию на ее строительство.

Валерий Баранов стал городским головой Бердянска 8 декабря 2020 года, его кандидатуру выдвинула политическая партия "За майбутнє". В 2014 году Валерий Баранов возглавлял Запорожскую ОГА.

Недавно в отставку ушел городской голова Запорожья Владимир Буряк.