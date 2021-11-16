Оскароносный голливудский актер Шон Пенн впервые посещает в Украину. Об этом сообщает ТСН.

Бывшего мужа Мадонны заметил на улице Институской в Киеве, где он брал интервью на месте расстрелов Небесной сотни.

Шон Пенн снимает в Украине документальный фильм, но съемочный процесс засекречен. В ближайшие дни актер планирует побывать в зоне боевых действий на Донбассе. В среду, 17 ноября, Шон Пенн прибудет в Мариуполь. Один из его героев, ветеран-ресторатов Леонид Остальцев, опубликовал в соцсетях фото со звездой женой.

Напомним, что Шон Пенн дважды становился лауреатом премии "Оскар" как лучший главный актер:

в 2004 году за роль в детективе Клинта Иствуда "Таинственная река" ;

в 2009 году за драму о геях "Харви Милк".

"Таинственная река" также принесла актеру "Золотой глобус". В 1996 году за роль в картине "Мертвец идет" Пенн был назван лучшим актером на Берлинском международном кинофестивале. Годом позже его наградили в Каннах за лучшую мужскую роль в фильме "Она прекрасна".

Хобби Шонна Пенна - съемки документалок и интервью с известными и скандальными людьми. Самое известное - интервью с мексиканским наркобароном Хоакином Гусманом Лоэром, более известным как "Эль Чапо". Вскоре после встречи с Шоном Пенном Эль Чапо арестовали.

Напомним, что недавно Шона Пенна бросила молодая жена - всего через год после свадьбы. Это стал третий развод для 61-летнего актера. С 1996 по 2010 год он был женат на актрисе Робин Райт, а его первый брак с Мадонной продлился с 1985 по 1989 год.