Актера Шона Пенна через год после свадьбы бросила молодая жена [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Жена голливудского актера Шона Пенна Лейла Джордж подала на развод. Об этом сообщает TMZ.
Согласно онлайн-записям, 29-летняя австралийская актриса в пятницу, 15 октября, подала документы о разводе в Верховный суд округа Лос-Анджелес. В настоящий момент причина развода не называется.
Шон и Лейла, дочь актера Винсента Д'Онофрио, связали себя узами брака в июле 2020 года, сыграв скромную семейную свадьбу в своем доме.
Встречаться Пенн и Джордж начали в 2016 году, общих детей у них нет. Сейчас Шону Пенну 61 год, а Лейле Джордж - 29 лет.
Это будет уже третий развод для Шона Пенна. С 1996 по 2010 год он был женат на актрисе Робин Райт, а его первый брак с Мадонной продлился с 1985 по 1989 год.
Напомним, что еще до начала отношений с Лейлой Джордж, Шонн Пенн встречался со своей коллегой Шарлиз Терон. Дело подошло к свадьбе, но в июне 2015 года Шарлиз поссорилась с женихом и отменила свадьбу.
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