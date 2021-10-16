Жена голливудского актера Шона Пенна Лейла Джордж подала на развод. Об этом сообщает TMZ.

Согласно онлайн-записям, 29-летняя австралийская актриса в пятницу, 15 октября, подала документы о разводе в Верховный суд округа Лос-Анджелес. ​В настоящий момент причина развода не называется.

Шон и Лейла, дочь актера Винсента Д'Онофрио, связали себя узами брака в июле 2020 года, сыграв скромную семейную свадьбу в своем доме.

Встречаться Пенн и Джордж начали в 2016 году, общих детей у них нет. Сейчас Шону Пенну 61 год, а Лейле Джордж - 29 лет.

Это будет уже третий развод для Шона Пенна. С 1996 по 2010 год он был женат на актрисе Робин Райт, а его первый брак с Мадонной продлился с 1985 по 1989 год.

Напомним, что еще до начала отношений с Лейлой Джордж, Шонн Пенн встречался со своей коллегой Шарлиз Терон. Дело подошло к свадьбе, но в июне 2015 года Шарлиз поссорилась с женихом и отменила свадьбу.