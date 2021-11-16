Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что испытания космического оружия Россией вызывает беспокойство. Поскольку, по его словам, такие действия показывают, что Москва работает над оружием, способным поражать критически важную инфраструктуру.

Об этом сообщает 24 News.

"Это показывает, что Россия сейчас разрабатывает новые системы оружия, которые могут сбивать спутники, уничтожать важные космические возможности для базовой инфраструктуры на Земле, такие как связь, навигация или раннее предупреждение о запуске ракет", - сказал он.

Ранее в НАТО отреагировали на действия России у границ Украины.