Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация с мигрантами, которая сейчас развивается на польско-белорусской границе, может возникнуть, в том числе и на украинском рубеже. Он также отметил необходимость пристально следить за действиями России, которая увеличивает свое присутствие со стороны Балканов.

"Мы видим, что происходит на границе с Польшей. Также проблемы могут быть в Литве, Латвии и Украине. Мы понимаем, что режим Лукашенко использует ситуацию с мигрантами, мы очень обеспокоены такой ситуацией", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО следит за тем, что происходит вокруг Украины.

"Это мероприятия которые происходят одновременно. Мы видим также, что Россия свое присутствие увеличивает со стороны Балканов. Мы должны быть бдительными, готовыми, должны делать все, чтобы Россия снизила эскалацию", - отметил Столтенберг.

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Кроме того, Украина усилит границу с Беларусью, где собрались тысячи беженцев из Ирака и Сирии, дополнительными подразделениями Нацгвардии, погранслужбы и полиции. Дежурить на границе с Беларусью также будет авиация МВД.

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