Для місцевих зустріти віслюка посеред дня в центрі міста - звична річ.

У турецькому містечку Мардін вулиці прибирають віслюки! Як саме тваринам вдається це робити та чому їх так цінують місцеві - далі в сюжеті.

Цей віслюк прогулюється вуличками турецького міста Мардін не просто так. На ньому по обидва боки мішки. Саме туди місцеві прибиральники скидають сміття. І водночас - радіють такому помічникові.

Щодня від самого ранку прибиральники розпочинають свій робочий день, а допомагають їм 40 віслюків. Кожна з тварин має статус "муніципального службовця" та працює не більше ніж вісім годин на добу.

Кадрі Топарлі, керівник прибиральної служби Мардіна:

Якщо віслюк вийшов на роботу о шостій ранку, то вже об 11-й має відпочивати. Все чесно. Ці тварини працюють так само, як і люди.

Прибиральники Мардіна зазначають - для місцевих зустріти віслюка посеред дня в центрі міста - звична річ. Бо до прибирання тварин залучають уже століттями. А все через те, що в місті подекуди дуже круті пагорби та вузенькі вулички.

Кадрі Топарлі, керівник прибиральної служби Мардіна:

Вони єдині, хто може допомогти прибиральникам у вузьких проходах. Лише віслюки здатні пересуватися такою кількістю сходів. Інакше добре прибрати в Мардіні неможливо.

Водночас керівник прибиральної служби міста наголошує - тварин не експлуатують. Вони добре почуваються, правильно харчуються, а в разі необхідності отримують якісну медичну допомогу.

Кадрі Топарлі, керівник прибиральної служби Мардіна:

Серед нашого персоналу - кілька ветеринарів. Також є люди, які доглядають і годують віслюків. Коли вони відпочивають, ми навіть вмикаємо їм класичну музику. Найбільше тваринам подобається Бетховен.

За словами Кадрі Топалі, місто якось придбало машини для прибирання. Утім, віслюків вони замінити не змогли, і вже незабаром техніку повернули.

Кадрі Топарлі, керівник прибиральної служби Мардіна:

Ми закупили машини для прибирання. Однак після перших днів використання зрозуміли, що в Мардіні вони просто неефективні. Техніка не змогла добре прибрати вулиці.

За словами Топарлі, віслюків місцеві жителі дуже люблять і поважають. А місто й надалі залучатиме їх до прибирання вулиць. Як і кількосот років тому.