Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти вернуть школьников к очному формату обучения. Поскольку, по его словам, большинство учителей уже вакцинированы от коронавируса.

"Украинские школы должны вернуться к очному формату обучения. Абсолютное большинство украинских учителей вакцинировано и мы благодарны им за такую ответственную позицию. Поэтому еще раз обращаемся и призываем местные власти вернуть детей за парты", - заявил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что школы Киева возвращаются к очной работе.

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