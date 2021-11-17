Школы Украины должны вернуться к очному формату обучения - Шмыгаль [ Редактировать ]
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти вернуть школьников к очному формату обучения. Поскольку, по его словам, большинство учителей уже вакцинированы от коронавируса.
"Украинские школы должны вернуться к очному формату обучения. Абсолютное большинство украинских учителей вакцинировано и мы благодарны им за такую ответственную позицию. Поэтому еще раз обращаемся и призываем местные власти вернуть детей за парты", - заявил Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что школы Киева возвращаются к очной работе.
Читайте также, Израиль одобрил вакцинацию детей 5-11 лет от COVID-19. Дозы вакцины для этой категории привезут в Израиль в ближайшие дни, срок начала вакцинации от COVID-19 для этой возрастной группы будет определен в ближайшие дни.
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