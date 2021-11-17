Школы Киева возвращают к очной работе [ Редактировать ]
Школы Киева возвращают к очной работе. Местные власти приняли решение вернуть учеников за парты с 22 ноября.
Об этом сообщается в Telegram-канале мэра города Виталия Кличко.
За парты вернутся ученики всех классов.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очную учебу в столичных школах", - сообщил Кличко.
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