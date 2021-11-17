В Верховцево Днепропетровской области рыбак поймал в ставке рыбу огромных размеров.

Как пишет "Информатор", толстолобика весом 37 килограммов и 105 сантиметров в длину Владимир Макаренко поймал в Первомайском ставке.

Мужчина с огромным трудом вытащил большую рыбу из водоема. На это у него ушло полчаса времени.



Примечательно, что рыбак шел на щуку, но неожиданно удочку потянуло что-то гораздо мощнее.

По словам мужчины, он очень удивлен такому улову, ведь рассчитывал поймать килограмма три рыбы.

После невероятного улова рыбак отдал "коллегам" щуку, которую поймал ранее, и отправился домой.

Напомним, что в начале сентября под Одессой огромная рыба утащила рыбака на дно лимана.

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