В Украине мужчина поймал 37-килограммовую рыбу-"монстра" (фото) [ Редактировать ]
Источник: Информатор
В Верховцево Днепропетровской области рыбак поймал в ставке рыбу огромных размеров.
Как пишет "Информатор", толстолобика весом 37 килограммов и 105 сантиметров в длину Владимир Макаренко поймал в Первомайском ставке.
Мужчина с огромным трудом вытащил большую рыбу из водоема. На это у него ушло полчаса времени.
Примечательно, что рыбак шел на щуку, но неожиданно удочку потянуло что-то гораздо мощнее.
По словам мужчины, он очень удивлен такому улову, ведь рассчитывал поймать килограмма три рыбы.
После невероятного улова рыбак отдал "коллегам" щуку, которую поймал ранее, и отправился домой.
Напомним, что в начале сентября под Одессой огромная рыба утащила рыбака на дно лимана.
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