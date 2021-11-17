В Украине обнаружили 11 разных вариантов штамма "Дельта" [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине по состоянию на 17 ноября обнаружили 11 вариантов штамма коронавируса "Дельта". Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики.
Исследование проводилось по заказу Совета национальной безопасности и обороны Украины - объектом исследования послужили образцы, взятые у больных коронавирусом из разных регионов страны.
В результате оказалось, что в Украине царит Дельта штамм вируса SARS-CoV-2.
Почти в 60% образцов – "материнский" вариант Дельты, т. н. индийский. В то же время ученые обнаружили еще 10 других вариантов штамма Дельта, происходящих из США, Великобритании и других стран Европы, а также из Африки.
В октябре ученые исследовали 75 образцов, собранных Центром общественного здоровья Минздрава Украины в конце сентября из:
- Черкасской обл. – 5 образцов;
- Черновицкой – 1;
- Ивано-Франковской – 13;
- Киевской –1;
- Львовской – 7;
- Полтавской – 9;
- Ривненской – 6;
- Тернопольской – 4;
- Запорожской – 2,
- г. Северодонецк, Луганская область – 27.
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