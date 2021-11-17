В Украине по состоянию на 17 ноября обнаружили 11 вариантов штамма коронавируса "Дельта". Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики.

Исследование проводилось по заказу Совета национальной безопасности и обороны Украины - объектом исследования послужили образцы, взятые у больных коронавирусом из разных регионов страны.

В результате оказалось, что в Украине царит Дельта штамм вируса SARS-CoV-2.



Почти в 60% образцов – "материнский" вариант Дельты, т. н. индийский. В то же время ученые обнаружили еще 10 других вариантов штамма Дельта, происходящих из США, Великобритании и других стран Европы, а также из Африки.

В октябре ученые исследовали 75 образцов, собранных Центром общественного здоровья Минздрава Украины в конце сентября из:

Черкасской обл. – 5 образцов;

Черновицкой – 1;

Ивано-Франковской – 13;

Киевской –1;

Львовской – 7;

Полтавской – 9;

Ривненской – 6;

Тернопольской – 4;

Запорожской – 2,

г. Северодонецк, Луганская область – 27.

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