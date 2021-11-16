Максимум смертей за всю пандемию: последние данные о зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 15 ноября, подтвердили более 16 тысяч новых случаев коронавируса и 838 смертей - максимум за все время пандемии. Больше всего заражений за сутки в Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Украине подтвердили 838 смертей за вчера. Это антирекорд. До этого был максимум - 833.
За сутки:
- госпитализировали - 2264 человека;
- летальных исходов - 838;
- выздоровели - 21 914 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 3 244 749 человек;
- выздоровели - 2 664 373 человека;
- летальных исходов - 77 985.
Протестировали за день:
- методом ПЦР - 45 674 человек,
- методом ИФА - 13 529,
- экспресс-тестами - 53 693.
Больше всего заражений за сутки в Днепропетровской области (1635), Одесской области (1549), Киеве (1481), Запорожской области (1084).
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