Україна веде перемовини з іншими країнами щодо визнання ковід-сертифікатів у "Дії" [ Редактировать ]
Україна веде перемови із сімома країнами поза ЄС про визнання COVID-сертифікатів у застосунку "Дія". Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, йдеться про держави, які насамперед є популярними туристичними напрямками серед українців. Також Кулеба наголосив, що нині українські цифрові COVID-сертифікати діють в усіх країнах Європейського Союзу. 19 серпня ЄС офіційно визнав їхню відповідність європейським зразкам.
по теме
Каже, давала згоду на "Астразенеку", а в документі написали "Коронавак". Зараз жінці треба робити другу дозу, але яким препаратом?
В Украине у людей, которые получили прививку от коронавируса, часто возникает проблема с получением соответствующего сертификата в приложении "Дия"
Отримати ковід-сертифікат у "Дії" відтепер можна без цифрового підпису. Про нововведення розповіли в Мінцифри.
І головним стимулом для вакцинації, безумовно, став локдаун. Бо вже 15 українських областей "почервоніли"! А отже - там діють жорсткі обмеження.
В этой программе смогут принять участие около 6000 субъектов бизнеса