Підозрюваним у справі Майдану загрожує довічне ув'язнення. Йдеться про колишнього президента Януковича та дев'ятьох його поплічників, зокрема ексголів МВС та СБУ, - заявила генпрокурор Ірина Венедіктова. Однак усі фігуранти цієї справи зараз переховуються за межами України, - на території Росії. Та, на думку Венедіктової, це не має перешкодити правосуддю.

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України:

Де ці люди зараз? Всі вони в бігах. В гостях у нашого північного сусіда. Вони там не випадково. І зовсім невипадково РФ їх оберігає. Навіть, якщо підозрюваних не видадуть для притягнення до відповідальності в Україні, а ми всі розуміємо, що сьогодні та завтра нам їх ніхто не видасть... Але ми будемо працювати, щоб ці люди відповіли по всій суворості закону.