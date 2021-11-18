В Украине за минувшие сутки, 17 ноября, зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 1 478, медработников – 377. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

297 832 человека были вакцинированы:

одну дозу получили 108 754 человека,

полностью иммунизированы – 189 078 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 907 человек;

летальных исходов – 752;

поправилось – 19 633 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 284 008 человек;

поправилось – 2 704 217 человека;

летальных исходов – 79 506;

проведено ПЦР-тестирование – 15 348 780.

С начала вакцинальной кампании:

привито 12 554 335 человек,

из них получили одну дозу – 12 554 333 человека,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек.

В общей сложности проведено 21 811 652 прививок.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

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