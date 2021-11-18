Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
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В Украине за минувшие сутки, 17 ноября, зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 1 478, медработников – 377. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
297 832 человека были вакцинированы:
- одну дозу получили 108 754 человека,
- полностью иммунизированы – 189 078 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 907 человек;
- летальных исходов – 752;
- поправилось – 19 633 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 284 008 человек;
- поправилось – 2 704 217 человека;
- летальных исходов – 79 506;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 348 780.
С начала вакцинальной кампании:
- привито 12 554 335 человек,
- из них получили одну дозу – 12 554 333 человека,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек.
В общей сложности проведено 21 811 652 прививок.
88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
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