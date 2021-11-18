Януковичу та його поплічникам загрожує довічне ув'язнення [ Редактировать ]
Підозрюваним у справі Майдану загрожує довічне ув'язнення.
Йдеться про колишнього президента Януковича та дев'ятьох його поплічників, зокрема екс-голів МВС та СБУ, - заявила генпрокурор Ірина Венедіктова. Однак усі фігуранти цієї справи зараз переховуються за межами України. Утім, на думку Венедіктової, це не має перешкодити правосуддю.
Ірина Венедіктова:
Де ці люди зараз? Всі вони в бігах. В гостях у нашого північного сусіда. Вони там не випадково. І зовсім невипадково РФ їх оберігає. Навіть, якщо підозрюваних не видадуть для притягнення до відповідальності в Україні, а ми всі розуміємо, що сьогодні та завтра нам їх ніхто не видасть... Але ми будемо працювати, щоб ці люди відповіли по всій суворості закону.
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Однак усі фігуранти цієї справи зараз переховуються за межами України, зокрема, на території Росії. І, зрозуміло, що Москва їх не видасть.
Йдеться про колишнього президента Януковича та дев'ятьох його поплічників, зокрема ексголів МВС та СБУ, - заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.
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