Підозрюваним у справі Майдану загрожує довічне ув'язнення.

Йдеться про колишнього президента Януковича та дев'ятьох його поплічників, зокрема екс-голів МВС та СБУ, - заявила генпрокурор Ірина Венедіктова. Однак усі фігуранти цієї справи зараз переховуються за межами України. Утім, на думку Венедіктової, це не має перешкодити правосуддю.

Ірина Венедіктова:

Де ці люди зараз? Всі вони в бігах. В гостях у нашого північного сусіда. Вони там не випадково. І зовсім невипадково РФ їх оберігає. Навіть, якщо підозрюваних не видадуть для притягнення до відповідальності в Україні, а ми всі розуміємо, що сьогодні та завтра нам їх ніхто не видасть... Але ми будемо працювати, щоб ці люди відповіли по всій суворості закону.