У Великому Віндзорському парку презентували різдвяну ілюмінацію. Там створили двокілометрову світлову стежку.

Пройшовши нею у вечірній час, відвідувачі потраплятимуть у чарівний світ, створений за допомоги освітлення та голограм.

Усі інсталяції дизайнери вписали у природний ландшафт і облаштували фантастичні фотозони. Автори ідеї розраховують, що прогулянка різдвяним Віндзорським парком подарує гостям незабутні враження.