Великий Віндзорський парк підготували до зимових свят [ Редактировать ]
У Великому Віндзорському парку презентували різдвяну ілюмінацію. Там створили двокілометрову світлову стежку.
Пройшовши нею у вечірній час, відвідувачі потраплятимуть у чарівний світ, створений за допомоги освітлення та голограм.
Усі інсталяції дизайнери вписали у природний ландшафт і облаштували фантастичні фотозони. Автори ідеї розраховують, що прогулянка різдвяним Віндзорським парком подарує гостям незабутні враження.
по теме
У Нью-Йорку вже встановили головну новорічну ялинку, а у Лос-Анджелесі прикрасили тамтешній Ботанічний сад.
Коли вся родина збереться разом і до столу подадуть індичку. А президент має помилувати двох індичок. Птахи потім на цілий тиждень стають героями новин - і увага до них у цей час більша, ніж до перших осіб.
Наче знаменитості - індички, що стануть символом цього свята, традиційно, приїхавши з ферми, де їх виростили - зупиняються в одному з найпрестижніших готелів Вашингтона - "Вілларді".
В среду, 17 ноября, украинцы будут отмечать Международный день студента
Уже во вторник, 16 ноября, украинцы будут отмечать День работников телевидения, радио и связи