В Херсонской области ученица 8 класса стала жертвой кибербуллинга (травли в интернете) со стороны своих одноклассников. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Страшный инцидент произошел в учреждении среднего образования в Скадовском районе. Одноклассники создали фейковые страницы девочки в соцсети Instagram. Школьники тайком фотографировали одноклассницу, выкладывали ее фото на страницу с разными подписями нецензурного характера, а также рисовали непристойные вещи.

Отмечается, что мать пострадавшей девочки обратилась с заявлением к правоохранителям. Причиной такого отношения к однокласснице стало то, что она не так давно переехала с родителями в этот населенный пункт. Известно, что с обидчиками провели воспитательную беседу, а их родители понесут административную ответственность.

Читайте также, буллинг - сложная и неприятная тема, особенно для тех, кто с ней встречался. По последним данным практически каждый подросток так или иначе встречался с ситуациями травли, как правило, в качестве жертвы буллеры выбирают чувствительного, застенчивого ребенка, которого легко задеть и вывести из равновесия.

Кроме того, под Одессой случилось происшествие. Известно, что возле школы 12-летняя школьница избила 14-летнюю девочку, по данному обращению работниками ювенальной превенции была начата проверка, предоставленная заявительницей информация подтвердилась.

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