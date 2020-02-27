Буллинг в Украине: под Одессой возле школы избили ребенка [ Редактировать ]
Под Одессой случилось происшествие. Известно, что возле школы 12-летняя школьница избила 14-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
"О том, что во время конфликта возле Великодолинской школы ее дочь, 2006 г.р., побила 12-летняя школьница, в полицию сообщила мать несовершеннолетней", - говорится в сообщении.
По данному обращению работниками ювенальной превенции была начата проверка. Предоставленная заявительницей информация подтвердилась.
Согласно заключению медицинского обследования, пройденного ребенком, она получила телесные повреждения в виде ссадин теменной области с обеих сторон, которые относятся к категории легких телесных повреждений.
Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Ранее сообщалось, что в Лондоне зверски убили украинца, а также в Запорожье мужчину до смерти забили в кафе.
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