Под Одессой случилось происшествие. Известно, что возле школы 12-летняя школьница избила 14-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

"О том, что во время конфликта возле Великодолинской школы ее дочь, 2006 г.р., побила 12-летняя школьница, в полицию сообщила мать несовершеннолетней", - говорится в сообщении.

По данному обращению работниками ювенальной превенции была начата проверка. Предоставленная заявительницей информация подтвердилась.

Согласно заключению медицинского обследования, пройденного ребенком, она получила телесные повреждения в виде ссадин теменной области с обеих сторон, которые относятся к категории легких телесных повреждений.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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