Траурное полнолуние и затмение 19 ноября: чем оно опасно [ Редактировать ]
19 ноября на небе взойдет полная Луна, которую также называют Бобровой (обычно, именно в этот период бобры прячутся в своих жилищах, нагуляв жира на зиму). Примечательно, что полнолуние в ноябре 2021 года случится в знаке Тельца и совпадет с лунным затмением. А это значит, что всем нам стоит приготовиться к резким поворотам в жизненном сценарии и к важным откровениям.
Ноябрьское полнолуние также известно как "морозная" Луна, потому что оно выпадает на начало зимнего сезона, когда температура воздуха начинает падать.
Ноябрьское полнолуние пройдет в знаке Тельца на оси со Скорпионом – впервые с 2014 года. В энергетическом плане оно может стать самым мощным в этом году и откроет целый цикл затмений.
В период затмения человек становится эмоционально уязвимым, возможны приступы лени и некоторой «заторможенности», объясняют астрологи. В личных отношениях могут проявить себя обиды, недопонимание, конфликтные ситуации, поэтому стоит стараться быть максимально сдержанным.
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