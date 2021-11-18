19 ноября на небе взойдет полная Луна, которую также называют Бобровой (обычно, именно в этот период бобры прячутся в своих жилищах, нагуляв жира на зиму). Примечательно, что полнолуние в ноябре 2021 года случится в знаке Тельца и совпадет с лунным затмением. А это значит, что всем нам стоит приготовиться к резким поворотам в жизненном сценарии и к важным откровениям.

Ноябрьское полнолуние также известно как "морозная" Луна, потому что оно выпадает на начало зимнего сезона, когда температура воздуха начинает падать.

Ноябрьское полнолуние пройдет в знаке Тельца на оси со Скорпионом – впервые с 2014 года. В энергетическом плане оно может стать самым мощным в этом году и откроет целый цикл затмений.

В период затмения человек становится эмоционально уязвимым, возможны приступы лени и некоторой «заторможенности», объясняют астрологи. В личных отношениях могут проявить себя обиды, недопонимание, конфликтные ситуации, поэтому стоит стараться быть максимально сдержанным.

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