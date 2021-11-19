В пятницу, 19 ноября, глава Минобороны Алексей Резников в украинском посольстве в Вашингтоне заявил о том, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня, однако Украина должна и впредь выполнять все условия для этого

Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран Альянса. Это будет политическое решение. На сегодня принятие такого решения на повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях Конституции, что нашей целью является вступление в НАТО.

Он добавил, что, в первую очередь, вступление в НАТО для Украины не является лишь вопросом безопасности, но и развития демократии и экономики. Украина должна и дальше делать реформы, чтобы быть готовой к вступлению в любой момент.

Не только ради безопасности. НАТО не является военным союзом, это вопросы развития демократии, экономики, гуманитарных вопросов. Поэтому наша задача делать реформы, делать домашнее задание, чтобы быть де-факто готовыми к вступлению в НАТО, а политическое решение рано или поздно будет принято.

Ранее в НАТО отреагировали на действия России у границ Украины.

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