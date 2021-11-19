В Facebook и Instagram начались глобальные сбои [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В пятницу, 19 ноября, в работе Facebook и Instagram начались глобальные сбои. Причины пока неизвестны. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Так, проблемы в работе Facebook наблюдаются на территории:
- Великобритании,
- Польши,
- Германии,
- Нидерландах,
- Франции,
- Италии,
- Хорватии,
- Венгрии,
- в западной и восточной частях США.
Также пользователи жалуются и на работу Instagram.
О проблемах с доступом к этой сети сообщают в:
- Германии,
- Чехии,
- Польши,
- Франции,
- Великобритании,
- Италии,
- Бразилии,
- Чили.
Больше всего жалоб поступает именно из Лос-Анджелеса и Вашингтона.
Ранее мы писали о том, что в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел глобальный сбой, пользователи по всему миру практически полностью "лишились" этих приложений, так как они одновременно стали недоступны.
Напомним, Twitter остановил верификацию профилей.
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