В пятницу, 19 ноября, в работе Facebook и Instagram начались глобальные сбои. Причины пока неизвестны. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Так, проблемы в работе Facebook наблюдаются на территории:

Великобритании,

Польши,

Германии,

Нидерландах,

Франции,

Италии,

Хорватии,

Венгрии,

в западной и восточной частях США.

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Также пользователи жалуются и на работу Instagram.

О проблемах с доступом к этой сети сообщают в:

Германии,

Чехии,

Польши,

Франции,

Великобритании,

Италии,

Бразилии,

Чили.

Больше всего жалоб поступает именно из Лос-Анджелеса и Вашингтона.

Ранее мы писали о том, что в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел глобальный сбой, пользователи по всему миру практически полностью "лишились" этих приложений, так как они одновременно стали недоступны.

Напомним, Twitter остановил верификацию профилей.

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