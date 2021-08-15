Социальная сеть Twitter приостановила новые верификации профилей после того, как в июле признала ложную верификацию нескольких ботов как реальных людей.

Об этом говорится в заявлении Twitter.

В компании отметили, что приостанавливают программу верификации для того, чтобы усовершенствовать ее. При этом уже поданные заявки все же рассмотрят, но подача новых пока приостановлена.

В комментарии изданию The Verge представитель Twitter заверил, что работу программы восстановят через несколько недель.

В июле соцсеть признала, что ошибочно обозначила аутентичными несколько фейковых профилей, которые могли быть частью сети ботов.

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