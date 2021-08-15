Twitter остановил верификацию профилей: что произошло [ Редактировать ]
Социальная сеть Twitter приостановила новые верификации профилей после того, как в июле признала ложную верификацию нескольких ботов как реальных людей.
Об этом говорится в заявлении Twitter.
В компании отметили, что приостанавливают программу верификации для того, чтобы усовершенствовать ее. При этом уже поданные заявки все же рассмотрят, но подача новых пока приостановлена.
В комментарии изданию The Verge представитель Twitter заверил, что работу программы восстановят через несколько недель.
В июле соцсеть признала, что ошибочно обозначила аутентичными несколько фейковых профилей, которые могли быть частью сети ботов.
Ранее мы писали о том, что в Twitter появилась уникальная функция.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Фактический экс-глава компании Samsung получил приговор в виде 2,5 лет
Между технологической корпорацией и автостроителями возникают некоторые разногласия
Новая функция позволит пользователям мессенджера пересылать данные чатов с Android на iOS и наоборот
EOS-03 должен наблюдать за погодными явлениями
Столь грустное заявление обнародованы в NASA